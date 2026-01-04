  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

'Uluslararası hukuk' dalaveresine son! Venezuela işgal ediliyor

Komşuda alarm! Havalimanlarında iniş kalkışlar askıya alındı

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!
Yerel Duş alırken elektrik akımına kapıldı
Yerel

Duş alırken elektrik akımına kapıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Duş alırken elektrik akımına kapıldı

Aksaray’da banyoda duş aldığı sırada elektrikli ısıtıcının neden olduğu akıma kapılan 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, yaşamını yitirdi.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde banyoda duş aldığı sırada elektrik akımına kapılan Yusuf Cankurtaran (20), hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında Eskil ilçesi İkizce Yaylası’nda meydana geldi. Evlerinde elektrikli ısıtıcıyı açıp, banyoda duş alan Yusuf Cankurtaran, elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Cankurtaran'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Her kış aynı manzara! Aman dikkatli olun
Her kış aynı manzara! Aman dikkatli olun

Yerel

Her kış aynı manzara! Aman dikkatli olun

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü
Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Yerel

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü
Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Yerel

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23