Duş alırken elektrik akımına kapıldı
Aksaray’ın Eskil ilçesinde banyoda duş aldığı sırada elektrik akımına kapılan Yusuf Cankurtaran (20), hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında Eskil ilçesi İkizce Yaylası’nda meydana geldi. Evlerinde elektrikli ısıtıcıyı açıp, banyoda duş alan Yusuf Cankurtaran, elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf Cankurtaran'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.