DUS 2021 tercihleri zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM Başkanlığı tarafından Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavının tercihleri başladığı duyuruldu. Yapılan duyuru sonrasında tercih yapacak adaylar tarafından DUS tercihini nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

DUS 2021 tercihlerine zaman ve nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini bireysel olarak bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları, aday şifreleriyle ve E-devlet şifreleriyle yapabilecek.