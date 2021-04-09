  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DUS 2021 tercihleri zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Eğitim

DUS 2021 tercihleri zaman ve nasıl başvuru yapılır?

DUS ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı, ÖSYM tarafından yapılan sınavının adıdır. Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencilerin girdiği sınav sistemidir. Peki, DUS 2021 tercihleri başladı mı ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:10:00 -
DUS 2021 tercihleri zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM Başkanlığı tarafından Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavının tercihleri başladığı duyuruldu. Yapılan duyuru sonrasında tercih yapacak adaylar tarafından DUS tercihini nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

DUS 2021 tercihlerine zaman ve nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini bireysel olarak bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları, aday şifreleriyle ve E-devlet şifreleriyle yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kemal Kılıçdaroğlu emekliyken darbe yaptı'
Siyaset

'Kemal Kılıçdaroğlu emekliyken darbe yaptı'

Ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan, 104 amiral eskisinin darbe imalı bildirisi sonrası yapılan 'Emekliler darbe yapamaz' eleştirilerine Kemal..
2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü
Dünya

2. Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında öldü.
İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu
Dünya

İzmir'den demir alan gemiye operasyon! Fransızlar duyurdu

Fransa Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan paylaşımda, İzmir'den demir alan ve Libya'ya giden bir gemiye operasyon düzenlendiği duyuruldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay