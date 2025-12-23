Dürzilere maaş da bağladı! İsrail böyle silahlandırdı

TAHSİN HAN

Yahudi gazetesi Maariv’in Amerikan Washington Post gazetesinin haberini kaynak göstererek vediği habere göre, İsrail, öldürülen veya yakalanan Hamas ve Hizbullah üyelerinden ya da işgal ettikleri bölgelerden topladıkları tüfek ve mühimmatı Süveyda Askeri Konseyi’ne “insani yardım” adı altında teslim etti.

Yahudi gazetesinin haberinde şu ifadelere yer verildi: “İsrail’in, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinden 9 gün sonra, Dürzi milis gücü olan Süveyda Askeri Konseyi’ne tüfek ve mühimmat transfer etti. Dürzi topluluğuna insani yardım paketleri içinde 500 tüfek, mühimmat ve kamuflaj teslim edildi. Habere göre, İsrail, Gazze ve Lübnan’daki savaşta öldürülen ve yakalanan Hamas ve Hizbullah üyelerinden ‘yağmaladığı’ silahları Dürzilere devretti.

HALA HAVADAN EKİPMAN ATIYOR

İsrail kaynaklarına göre, silahlar Dürzi topluluğunu güçlendirme çabasının bir parçasıydı. Silah transferi, Dürzi güçleri ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’nın adamları arasında çıkan çatışmaların ardından Nisan ayında zirveye ulaştı; bu çatışmalar arasında nakliye helikopterlerinden havadan ekipman bırakılması da yer alıyordu.

DÜRZİ MİLİSLERE MAAŞ DA ÖDÜYOR

Aynı zamanda, Dürzi kaynaklar İsrail’in Dürzi güçlerine “kaptan” sıfatıyla ölümcül olmayan askeri yardım sağlamaya devam ettiğini söyledi. Buna ek olarak, İsrail yaklaşık 3.000 Dürzi militanına ayda 100 ila 200 dolar arasında değişen miktarlarda para aktarıyor.

KATZ DA MESAJ VERDİ

Bugün erken saatlerde Savunma Bakanı Yisrael Katz, Beit El’de düzenlenen bir konferansta Gazze Şeridi ve İsrail’in Suriye’de elinde tuttuğu toprakların geleceğine değinirken ‘Suriye’den bir milimetre bile ayrılmayacağız ve Kuzey Gazze’de de boşaltılan yerleşim yerlerinin yerine yerleşim çekirdekleri kuracağız. Fiziksel egemenlik dönemindeyiz. Burada uzun zamandır var olmayan fırsatlar var’ diyerek mesaj verdi.”