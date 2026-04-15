Dürzi Lider Müslüman Oldu

Suriye’de Dürzi toplumnun önde gelen isimlerinden Leys el Belus, Suriye’de yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Belus, Müslüman olduğunu duyurdu.

Halep’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dikkat çeken bir adım daha atan Belus, cemaatle birlikte namaz kılarak imamlık yaptı. Bu gelişme, hem Dürzi toplumu içinde hem de Suriye genelinde geniş yankı uyandırdı.

Daha önce Dürzi kimliğiyle tanınan Belus’un bu çıkışı, bölgede dinî ve toplumsal dengeler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür açıklamaların Suriye’deki farklı mezhep ve inanç grupları arasındaki ilişkileri etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Belus’un açıklamasının ardından sosyal medyada da yoğun tartışmalar yaşandı. Kimileri bu adımı desteklerken, bazı kesimler ise temkinli yaklaşılması gerektiğini savundu.

Gelişmenin sahadaki yansımalarının önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.