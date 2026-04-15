  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP kendi seçmenini İzmir'de sırtından vurdu! Erdoğan’ın başkanlığı meşru mu? İdris Günaydın’dan liderlik ve inanç istismarı yorumu Petrol fiyatlarında diplomasi dopingi: Piyasalar nefes alıyor 'Megastar' bar çıkışı vuruldu! Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini... Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor! Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz Senatodan Trump'a şok! Yetkilerini elinde alacaklar Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor!
Dünya Dürzi Lider Müslüman Oldu
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’de Dürzi toplumnun önde gelen isimlerinden Leys el Belus, Suriye’de yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Belus, Müslüman olduğunu duyurdu.

Halep’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dikkat çeken bir adım daha atan Belus, cemaatle birlikte namaz kılarak imamlık yaptı. Bu gelişme, hem Dürzi toplumu içinde hem de Suriye genelinde geniş yankı uyandırdı.

Daha önce Dürzi kimliğiyle tanınan Belus’un bu çıkışı, bölgede dinî ve toplumsal dengeler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür açıklamaların Suriye’deki farklı mezhep ve inanç grupları arasındaki ilişkileri etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Belus’un açıklamasının ardından sosyal medyada da yoğun tartışmalar yaşandı. Kimileri bu adımı desteklerken, bazı kesimler ise temkinli yaklaşılması gerektiğini savundu.

Gelişmenin sahadaki yansımalarının önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Gazze ablukasını kırmaya gidiyorlar: Sumud Filosu'nda Türkiye’den sürpriz isim
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Gazze’de son 48 saatte 16 can kaybı
Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Senel

israil'in ajanı olmaz inşaallah...

hasel

İnşallah samimidir.Samimi ise gerçek dini bulmuştur.AJAN ise ergeç anlaşılır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23