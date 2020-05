Dürüst esnaf etteki fiyat oyununa ‘dur‘ dedi

Nevzat Orbay

Dürüst esnaf ve tüccarın fiyat spekülasyonlarıyla mücadelesinin devam ettiği Ramazan ayında, tüketiciler güvenli ve ekonomik ürünler satın almak istiyor.

Özellikle bayrama kadar et ürünlerine zam yapılmaması talebi öne çıkıyor.

Ramazan ayında herkesin güvenle et tüketmesini sağlamak ve bu dönemde ette yaşanan fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele etmek amacıyla işbirliğine giden dürüst esnaf, kıyma ve kuşbaşı gibi ürünlerde fiyat artışı yapmadı.

KUŞBAŞININ KİLOSU 45 LİRA

Bazı büyük marketlerde dana köftelik kıyma KDV dahil 42 liradan, kuşbaşı ise KDV dahil 45 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını belirterek, “Her ramazanda kırmızı ete zam olacağı yönünde provokatif açıklamalar oluyor. Kimse itibar etmesin. Yeteri kadar stoğumuz var” demişti.

EN ÇOK TALEP KIYMAYA

“Geçen sene de ‘Kırmızı ete zam yok’ dedik ve yapmadık” diyen Yardımcı, “Esnafımız da bize uydu, 2 lira olan gideri bile tezgaha yansıtmadı. Geçen sene sözümüzü nasıl verdiysek bu sene de vatandaşımızın rahatça etini alıp tüketmesi için zam yapmıyoruz. Ramazanda en çok kıyma ve kuşbaşı tüketiliyor. Hatta tüketilen etin yüzde 70’ini kıyma oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Helal olsun, fahiş fiyatlı olmasın

Özellikle büyük şehirlerde kahvaltılık çeşitlerinden iftariyeliklere, bakliyatlardan pirince, un, yağ, tuz, şeker gibi temel gıda ürünlerinden et, yumurta ve balığa kadar geniş bir ürün yelpazesini, hijyenik ve güvenli bir şekilde tüketicilere sunma gayretinde olan zincir marketlerin et reyonlarında zaman zaman görülen fahiş fiyat uygulamalarının denetlenmesini isteyen tüketiciler, söz konusu ürünlerin kalitesi ve helal gıda standartlarına uygunluğunun da net bir şekilde sunulmasını istiyor. Türkiye’de faaliyet gösteren bazı yabancı menşeeli mağazalarda satılan tüm karkas ve vakum et ürünlerinin çiftlikten rafa geliş hikâyesinin faturalarda yer alması ise tüketicileri rahatlatıyor.