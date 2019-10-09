Duruşmada ortalık fena karıştı! Emine Bulut’un kızı: Onu kafasına attım ama engelleyemedim

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren sanık Fedai Varan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan (43), maktul Emine Bulut'un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

Emine Bulut'un kızı F.B.V. (10), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı. Bulut'un olay anında yanında olan 10 yaşındaki kızı ise ifadesinde ''O kişi babam değil. Elimde poşet vardı onu kafasına attım tabletimi kafasına attım ama engelleyemedim'' dedi.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut salonda hazır bulundu.

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi.

Duruşmayı takip etmek için birçok ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri ile öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel de Kırıkkale'ye geldi.

Çok sayıda basın mensubu duruşmayı takip etti. Duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda kişi de salonda yer kalmayınca içeri alınamadı. Kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya geçildi.

Barolar ve kadın derneklerinin dosyaya müdahil olma talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebini ise kabul etti.

Sanık avukatının açıklaması

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürülme olayından iki saat önce kızıyla birlikte, Fedai Varan'dan şikayetçi olmak için karakola gittiğini, buna ilişkin görüntülerin dosyada mevcut olduğunu söyledi.

Bulut'un karakola gittikten iki saat sonra öldürüldüğünü hatırlatan Aytaç, "Kendisini korumak için devlete sığındı. Burada onu koruyamayan polisler de sorumlu, gerekli soruşturmanın ilgili polisler hakkında da başlatılması gerekiyor" dedi.

Aytaç, dava dosyasının içerisinde bulunan görüntülerin ve delillerin tamamı kendileri ile paylaşılmadan savunma yapamayacaklarını ancak dosyadaki tüm deliller kendilerine verildikten sonra savunma yapacaklarını belirterek, süre istedi.

Sanık susma hakkını kullandı

Sanık Fedai Varan da dosyadaki delillerin avukatına verilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanacağını ifade etti.

NTV muhabiri Serkan Kaya'nın aktardığı bilgiye göre duruşmada zanlı "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.

Emine Bulut’un kızının ifadesi

Duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan maktul Emine Bulut'un kızı F.B.V. ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine, Varan'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

''O kişi benim babam değil''

NTV'den Serkan Kaya'nın aktardığına göre, o günü anlatan F.B.V. şu ifadeleri kullandı:

''Annem bana 'Baban seni aradı konuşmak istiyor musun?' diyordu. İstemiyordum annem zorla konuşturuyordu. Babamın yanına bir kez kalmaya gittim. Babam istediği zaman görüşüyorduk. Bazen benim eski okuluma gelip 'Çarşıya götüreceğim' diyordu. Annem derslerimden geri kalmamak için göndermiyordu. Annemle o gün çarşıya gittik o gün hasta bakmaya gitmemişti. Annem namaz kılmaya girdi mescide. O anda mesaj attı neredesiniz dedi o kişi. Ben de yerimizi söyledim. Annem 'Gidiyoruz' dedi ben gitmek istemedim. Annemin boğazını sıktı. O kişi beni alıp götürdü annemin de haberi vardı. Annem beni aradı yemek yiyelim diye. Sonra kafeye oturduk onlar konuştu ben yemeğimi yedim. Beni başka masaya oturttular. Biz annemle kaçtık emniyetin oradaki takside oturduk. Emniyete girdik oradaki müdür mü ne bilmiyorum beni başka odaya aldılar. İşleri bitince annem yanıma geldi 'Gidiyoruz' dedi. Annem işe gitmek için beni dolmuş durağına götürdü. Dolmuş durağının orada beni bekliyormuş o kişi annemin kolunu sıktı indirdi dolmuştan. Ben de indim. Kendi tişörtünü havaya kaldırdı bıçağı gösterdi anneme. Annem bana 'Sen git ben konuşup gelirim' dedi. Gitmek istemiyorum dedim. Dönerciye girdik sonra. Orada olanlar oldu. Daha önce taşıyordu bıçağı o gün görmedim ama sonradan anladım. İçeride annemle tartıştı. Ben kenardayım kapının önünde. Dışarı baktım annemin boynuna sarılıp boynunu kesti. Engellemeye çalıştım. Elimde poşet vardı onu kafasına attım tabletimi kafasına attım ama engelleyemedim. Beni gezmeye götürmek istiyordu. Annem de eve götürmek istiyordu. Sonra ambulans geldi. Beni almadılar. Dedemi aradım geldi beni hastaneye götürdü. O kişi benim babam değil bunu söylemek istedim.''

Emine Bulut'un başka suçtan cezaevinde bulunan ve SEGBİS ile duruşmaya katılan kardeşi Bekir Bulut ile mahkeme salonunda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut arasında tartışma yaşandı.

Bekir Bulut, salonda bulunan kardeşi Kazım Bulut'un ablasını defalarca ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine kardeşine tepki gösteren Kazım Bulut, mahkeme salonunu terk etti.

Mahkeme, daha sonra Emine Bulut'un annesi, babası ve kardeşlerini dinledi.

Emine Bulut’un kardeşleri sanığa saldırdı

Emine Bulut'un öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

Emine Bulut'un annesi, görüntüleri izlerken fenalaştı. Bunun üzerine maktulün kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanık Fedai Varan'a saldırdı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı, sanık dışarı alındı.

Mahkeme heyetinin karar üzerine, Emine Bulut'un yakınları duruşma salonundan çıkarıldı. Sanık Fedai Varan'ın salona yeniden alınmasının ardından duruşmaya devam edildi.

Duruşmaya bir buçuk saat ara verildi.

Olayın geçmişi

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak, 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.