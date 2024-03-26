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Siyaset Durun yapmayın siz kardeşsiniz! CHP’nin ‘çağdaş’ları İnce’nin aracına saldırdı
Siyaset

Durun yapmayın siz kardeşsiniz! CHP’nin ‘çağdaş’ları İnce’nin aracına saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:43:00 - 2024-03-26 16:44:24

CHP seçimi kaybedeceğini analdıkça hırçınlıkta vites yükseltmeye devam ediyor.

CHP seçimi kaybedeceğini anladıkça hırçınlıkta vites yükseltmeye devam ediyor.

Chp Üyeleri, İstanbul Ataşehir'de Memleket Partisi Seçim arabasına saldırdı. Saldırı sonrası ortalık bir anda karıştı.

Rezalet kameralara böyle yansıdı.

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