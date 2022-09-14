Dursun Özbek'ten büyük isyan!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Eylül ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özbek ayrıca Icardi'nin ücretiyle alakalı yapılan spekülasyonlara da açıklık getirdi. Özbek "Çok değerli futbolcumuz Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'nin maaşıyla alakalı yapılan spekülasyonlara cevap verdi. Eylül ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda bir çok konu hakkında görüş bildiren Özbek "Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncuya 750 bin € ödeyeceğiz." şeklinde konuştu

"26 milyon € harcadık"

"Futbol branşı, Galatasaray'ın en büyük hasreti. Geçtiğimiz sezonki kötü dönemi unutturmak için bu sezon başarıya odaklandık. 13 oyuncuyu kadromuza kattık ve dünya çapında ses getiren transferlerdi bunlar.Geçen sezon yaz transfer döneminde 28 M€ harcanmıştı. Bu dönem 26 M€ harcandı. U21 transferlerimizi çıkarırsak, sadece 5.5 milyon €'ya bu takımı kurduk. Transferde Galatasaray'ın kuruşunun bile hesabını yaptık."

"Icardi için 750 bin € ödedik"

"Çok değerli futbolcumuz Icardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yaptığımız anlaşma gereği oyuncuya 750 bin € ödeyeceğiz. Eğer 20 gol atarsa 75 bin € daha ödeme olacak. Geçmişte benim dönemim de dahil galibiyet primleri 15-20 bin € civarındaydı. Özeleştiri de yapıyorum, o zaman yaptığımız iş yanlıştı. Ben daha önceki dönemimden dersler aldım."

"Sadece Mertens'e imza parası verdik"

"Sadece bir Dries Mertens'e imza parası ödedik. Onun da bonservisi elindeydi. 1.2 milyon € civarında bir imza parası ödedik. Bunun haricinde hiçbir futbolcuya imza parası ödemedik. Tüm anlaşmalarımız hukuk kuralları dahilindedir."

"Benden bilet istiyorlar"

"Her maçımızı kapalı gişe oynuyoruz. Daha önce teklif ettiğimiz, kombine almayan kişiler şu an çok üzgünler. Bana gelen kombine talebi inanılmaz fakat maalesef satışlarımız bitmiştir! Daha bu sabah Loca için bir arkadaş geldi. Kusura bakmayın, bitti..."



