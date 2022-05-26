Dursun Özbek'e başkanlığı getirecek transfer! Isco ile görüşmeler başladı

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'ten çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Başkanlık yarışında rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun önüne geçmek isteyen Özbek, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Isco'nun transferi için harekete geçti.

İspanyol basınında çıkan habere göre; Dursun Özbek'in temsilcileri, Isco'nun Türkiye'de oynamak isteyip istemeyeceğini öğrenmek için İspanyol futbolcunun menajeriyle temas kurdu.

Yıllık 4 milyon avro istiyor

Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık 4 milyon avrodan 3 senelik sözleşme istediği öğrenildi. Sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Isco'nun Real Madrid'den yıllık 6.5 milyon avro kazandığı belirtildi. Dursun Özbek, yıldız futbolcunun transferiyle yaklaşan başkanlık seçimi öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor.

Bu sezon 17 resmi maça çıktı

Real Madrid ile bu sezon 17 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu 2 kez fileleri sarsarken, asist yapamadı. Valencia altyapısından yetişen Isco, Malaga'dan transfer olduğu Real Madrid'de 2013 yılından bu yana forma giyiyordu.