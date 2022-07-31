Dursun Özbek yönetiminin yetki talebi kabul edildi

Dursun Özbek ve yönetiminin, Galatasaray Adası, Florya arazisi ve Mecidiyeköy taşınmazına yönelik yetki talebi Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin yetki talebi olumlu sonuçlandı. Genel kurulda yapılan konuşmaların ardından yetki gerektiren tüm talepler oylamaya sunuldu.

Oylamanın sonunda Galatasaray Adası, Florya arazisi, Kemerburgaz arazisi, Mecidiyeköy taşınmazı ve yeni taşınmazların satın alınmasıyla yeni projeler yapılmasına, taşınmazların ise kiraya verilmesine yönelik yetki yönetime verildi.

Dursun Özbek yetki talebinin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim... İnsanların hayatında çok mutlu olduğu dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam. Mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz? Projeler sunduk ve onayladık evet ama ilk defa benim katıldığım genel kurullarda barışın sirayet ettiğini görüyorum. Sağ olun, var olun!" ifadelerini kullandı.