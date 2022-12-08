Dursun Özbek, Ronaldo'yu açıkladı! Gündemde ilk sıraya oturdu...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ronaldo transferi hakkında soruan soruya, "Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım" cevabını verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Özbek, gerçekleşen görüşmede sarı kırmızılıların gündemine dair de açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Yurt dışında Türkiye'nin başkenti neresidir anketine %36 Ankara, %26 İstanbul, %19 Galatasaray deniliyor. Galatasaray böyle bir marka"

"Dünyada bir eğitim kurumundan çıkan başka bir kulüp yok"

"İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray bu alanda dünyada tektir"

"Daha güçlü bir Galatasaray ailesi istiyorsak bir güç birliğine ihtiyacımız var"

"Galatasaray'ın bütünleşmesi için bir çimentoya ihtiyaç var. Galatasaray Spor Kulübü bu görevi rahatlıkla yapabilir"

Dursun Özbek'in, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna yanıtı:

"Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım"

"Galatasaray Spor Kulübü, ticari terminolojide 'borca batık' bir kulüp durumunda"

"Bankalara 2.2 milyar TL kredi borcu var"

"Galatasaray'ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok"

"Bankalar Birliği anlaşmasının zerresinde Galatasaray etiğinin yeri yok, Galatasaray değerlerinin dikkate alındığı hiçbir kısım yok"

"O zaman kulüp bu anlaşmayı imzalamak zorundaydı. Ben başkan olarak bundan rahatsızım. Bu anlaşmadan çıkacağım"

"Göreve gelmeden önce projelerimizi detaylı anlattık"

Hedeflediğimiz projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek."