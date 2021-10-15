Dursun Çiçek HDP ile yapılan ittifakı ifşa etti

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı bir programda CHP ile HDP arasında yapılan gizli ittifak hakkında konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi HDP ile CHP arasında yapılan gizli anlaşmanın artık açık hale gelmesi gerektiğini söyleyen Dursun Çiçek, ne konuşuluyorsa kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti.

HDP'nin örtülü bir şekilde Millet İttifakı'nın adaylarına destek verdiğini belirten Dursun Çiçek, "Gizli kapaklı işlerin siyasette olmaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

HDP'nin terör örgütleriyle olan ilişkisinden de vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Çiçek, "Terörle siyaset aynı masada olmamalı" diye konuştu.