  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular Nahçıvan saldırısında diplomasi trafiği: Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü! İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer! Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı! Suudi Arabistan’dan açıklama geldi! 4 İHA imha edildi Hürmüz Boğazı uyarısı! Macron ile Pezeşkiyan görüştü Siyonistlerin hamileri Tel Aviv yolunda! Trump’ın özel temsilcisi ve damadı Kushner İsrail'e gidiyor Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"
Yerel Durmadı 497 bin lira ceza yedi Neredeyse motoru bıraktı!
Yerel

Durmadı 497 bin lira ceza yedi Neredeyse motoru bıraktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Durmadı 497 bin lira ceza yedi Neredeyse motoru bıraktı!

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve plakası kapalı, abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye 497 bin 465 TL ceza kesilirken motosiklet otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alındı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve plakası kapalı, abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye çok sayıda trafik maddesinden toplam 497 bin 465 TL ceza kesilirken motosiklet otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası kapalı ve abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü K.B. 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Yapılan incelemede sürücüye Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sürücüye trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, trafikte tehlikeli ve kural dışı araç kullanmak, araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmak (abartı egzoz), trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması, araç muayenesinin yaptırılmamış olması, koruyucu başlık (kask) kullanmamak maddelerinden toplam 497 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı.

Marifet gibi internetten paylaştılar: 176 bin TL trafik cezası kesildi!
Marifet gibi internetten paylaştılar: 176 bin TL trafik cezası kesildi!

Yerel

Marifet gibi internetten paylaştılar: 176 bin TL trafik cezası kesildi!

Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun
Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun

Gündem

Trafikte 200 bin TL ceza yedi! Sahte plakayı savunan Sarıgül bunu da savun

725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!
725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!

Gündem

725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!

Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!
Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!

Yerel

Trafikte kavga etmenin bedeli ağır oldu: 4 kişiye 722 bin TL ceza!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23