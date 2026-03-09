Durmadı 497 bin lira ceza yedi Neredeyse motoru bıraktı!

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve plakası kapalı, abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye çok sayıda trafik maddesinden toplam 497 bin 465 TL ceza kesilirken motosiklet otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası kapalı ve abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü K.B. 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Yapılan incelemede sürücüye Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde sürücüye trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapalı olması, trafikte tehlikeli ve kural dışı araç kullanmak, araç üzerinde mevzuata aykırı teknik değişiklik yapmak (abartı egzoz), trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması, araç muayenesinin yaptırılmamış olması, koruyucu başlık (kask) kullanmamak maddelerinden toplam 497 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı.