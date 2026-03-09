  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fener 90'da güldü İsfahan'da nükleer tesise saldırı: Ciddi hasar meydana geldi Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri Karadeniz’de! MSB duyurdu: "Kanatlarımızın rüzgarı dalgalara eşlik etti" Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz "Ateş nehri" sonrası İsrail'den yeni tehdit: "İran’ın enerji altyapısını daha şiddetli vuracağız"
Dünya Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Dünya

Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı

İran’ın yeni bir füze saldırısı başlattığını açıklamasının ardından İsrail’in kuzey bölgelerinde ve Netanya kentinde sirenler devreye girdi. İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurmasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.

Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.

Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü
Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

Dünya

Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı
Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı

Dünya

Siyonistler İran'da 3 bin 400 hedefi vurduğunu açıkladı

İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı

Dünya

İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23