  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan BAE'deki ABD üslerine füze yağmuru! BAE savunma bakanlığı açıkladı Savaş için ortak karar: Savaşı Netanyahu ile bitireceğiz İBB’de yolsuzluk çarkının hesap günü: İmamoğlu ve suç örgütü hakim karşısında Böyle giderse uçaklar uçamayacak: Hürmüz Boğazı'ndaki savaş enerji piyasalarını vurdu İran’da Mücteba Hamaney dönemi: Husilerden destek mesajı gecikmedi İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü 9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 9 Mart 1996: Muhammed Gazzali (Mısırlı Âlim ve Fikir Adamı) Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı! Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Spor Büyük beğeni topladı Bursaspor galibiyeti ilahi ile kutladı
Spor

Büyük beğeni topladı Bursaspor galibiyeti ilahi ile kutladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muşspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Bursaspor’da oyuncular ve taraftarlar galibiyeti ilahiler eşliğinde kutladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, 27. haftada Muşspor ile karşı karşıya geldi. Maçta tek gol misafir takımdan geldi. Bursaspor'un golünü 19. dakikada İlhan Depe attı ve yeşil beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.

İLAHİLERLE KUTLADILAR

Bursasporlu futbolcular ve taraftarlar ilahiler eşliğinde galibiyeti kutladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler büyük beğeni topladı.

ÇİRKİN SALDIRI

Öte yandan Muşspor’un evinde kaybettiği maçta ev sahibi taraftarlar taşkınlık yaptı. Atılan taş ve yabancı maddeden ötürü bazı Bursaspor taraftarının yaralandığı görüldü.

Bursaspor adım adım geliyor
Bursaspor adım adım geliyor

Spor

Bursaspor adım adım geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı
Konut Projeleri

İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı

İstanbul Esenyurt’un en büyük projelerinden biri olan Innovia’nın imzacısı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) için mahkemeden kötü..
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23