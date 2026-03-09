Büyük beğeni topladı Bursaspor galibiyeti ilahi ile kutladı
Muşspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Bursaspor’da oyuncular ve taraftarlar galibiyeti ilahiler eşliğinde kutladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor, 27. haftada Muşspor ile karşı karşıya geldi. Maçta tek gol misafir takımdan geldi. Bursaspor'un golünü 19. dakikada İlhan Depe attı ve yeşil beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.
İLAHİLERLE KUTLADILAR
Bursasporlu futbolcular ve taraftarlar ilahiler eşliğinde galibiyeti kutladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler büyük beğeni topladı.
ÇİRKİN SALDIRI
Öte yandan Muşspor’un evinde kaybettiği maçta ev sahibi taraftarlar taşkınlık yaptı. Atılan taş ve yabancı maddeden ötürü bazı Bursaspor taraftarının yaralandığı görüldü.