  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Durgunluk satış rakamlarına da yansıdı ama! Sizce konut yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
Ekonomi

Durgunluk satış rakamlarına da yansıdı ama! Sizce konut yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2023-12-15 16:40:00 - 2023-12-15 16:40:37
Durgunluk satış rakamlarına da yansıdı ama! Sizce konut yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

Konut alıcılarının talebi, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düştü. Peki konut hala bir yatırım aracı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ülke genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Bu rakamlar, konut sektörünün içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne seriyor.

Fiyatlar neden arttı?

Konut alıcılarının talebi, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düştü. Konut üreticileri de maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. Bu da konut satışlarını daha da olumsuz etkiledi. Durgunlaşan ekonomi de konut satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu. Ekonomideki yavaşlama, insanların yatırım amaçlı konut alımlarını azalttı.

Hangi önlemler alınmalı?

Konut sektörünün canlanması için acil önlemler alınması gerekiyor. Öncelikle faiz oranlarının düşürülmesi, konut kredisi imkanlarının artırılması, vergi indirimleri ve teşvikler sağlanması gerekiyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların konut almasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, konut stokunun eritilmesine katkı sağlayacaktır.

Kentsel dönüşüm büyük fırsat

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı, GYODER yönetim kurulu üyesi Veysel Bakgör; "Kentsel dönüşümün konut sektörü için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kentsel dönüşüm, hem deprem riski taşıyan eski ve sağlıksız konutların yenilenmesi hem de şehirlerin daha modern, yeşil ve yaşanabilir hale gelmesi için önemli bir adım. Kentsel dönüşüm, hem konut talebini hem de konut kalitesini artıracak bir süreçtir." dedi.

Konut sektörünün canlanması ekonomi için önemli

Konut satış rakamları, konut sektörünün performansını ve ekonomik durumu yansıtan önemli bir gösterge. Konut sektörünün canlılığı, diğer sektörleri de olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle, konut sektörünün sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesi, ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için hayati önem taşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak
Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak

Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak

Türkiye'nin tarihi AVM'si yıkılıyor! Yıkılıp binlerce konut yapılacak
Türkiye'nin tarihi AVM'si yıkılıyor! Yıkılıp binlerce konut yapılacak

Ekonomi

Türkiye'nin tarihi AVM'si yıkılıyor! Yıkılıp binlerce konut yapılacak

25 yaş altı düzenlemesi masada! Evlenecek ve konut alacakların gözü BES'te
25 yaş altı düzenlemesi masada! Evlenecek ve konut alacakların gözü BES'te

Ekonomi

25 yaş altı düzenlemesi masada! Evlenecek ve konut alacakların gözü BES'te

Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali
Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali

Ekonomi

Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali

Yabancılar şehri terk ediyor! Antalya'da konut fiyatları çakılacak!
Yabancılar şehri terk ediyor! Antalya'da konut fiyatları çakılacak!

Ekonomi

Yabancılar şehri terk ediyor! Antalya'da konut fiyatları çakılacak!

Emlak balonu sönmeye devam ediyor
Emlak balonu sönmeye devam ediyor

Konut Projeleri

Emlak balonu sönmeye devam ediyor

Yabancılara konut satışında Antalya zirvede
Yabancılara konut satışında Antalya zirvede

Ekonomi

Yabancılara konut satışında Antalya zirvede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tüik konut istatistik

tüik konut istatistik deyince. herkes bir kafadan konuşuyor.. işin doğrusu konut yapımında büyük hız var.. kiralar düşecek
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23