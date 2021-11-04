  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Durdurulan şahsın üzerinde esrar ele geçirildi
Yerel

Durdurulan şahsın üzerinde esrar ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 1,55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 18:05:00 -
Durdurulan şahsın üzerinde esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Saray Mahallesi Stad Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan D.K. isimli şahısın üzerinde 1,55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranıyor olduğu 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği D.K. uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş
Gündem

Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş

Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenlerin sağlığı üzerinden yaptıkları algı operasyonu da ellerinde patladı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Er..
Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..
Kuruluş Osman'dan bomba fragman!
Gündem

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! "Ardında yüz iti havlatmayan kurt kurttan sayılmaz!"

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay