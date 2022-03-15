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Yerel Durdurulan otomobilde kokain ele geçirildi
Yerel

Durdurulan otomobilde kokain ele geçirildi

İstanbul'da, durdurulan bir araçta yapılan aramada, 14 pakette 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:50:00 - 2022-03-15 13:54:30
Durdurulan otomobilde kokain ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'da satmaya hazırlanan zanlıları takibe aldı.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele savcısının talimatıyla Edirne'den takip edilmeye başlanan otomobil İstanbul'da durduruldu.

Araçtaki aramada, 14 pakette 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü E.D. ve araçtaki Ö.Y. gözaltına alındı.

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