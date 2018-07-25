Durdurulan Metro seferleri başlatıldı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları sonrası durdurulan Metro seferleri kademeli olarak yapılmaya başlandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:05
Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı.
Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.
Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor.
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