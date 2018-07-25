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Durdurulan Metro seferleri başlatıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları sonrası durdurulan Metro seferleri kademeli olarak yapılmaya başlandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:05
Durdurulan Metro seferleri başlatıldı

Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı.

Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.

Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:05
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. fatih
  4. yenikapı
  5. metro seferleri

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