Durdurulan Metro seferleri başlatıldı

Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı.

Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.



Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor.