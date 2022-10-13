Durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 tutuklama
Kocaeli'de durdurulan bir araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kocaeli'de durdurulan bir araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.