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Gündem Durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 tutuklama
Gündem

Durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Kocaeli'de durdurulan bir araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 19:04:00 -
Durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı: 1 tutuklama

Kocaeli'de durdurulan bir araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe mevkisinde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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