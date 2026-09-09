Duran’dan 12 ülkenin Batı Yaka kararına destek! Türkiye desteğini sürdürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülük ettiği 12 ülkenin Batı Yaka kararına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Kararın uluslararası hukuk açısından önemli bir mesaj taşıdığını vurgulayan Duran, “Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.” ifadesini kullandı.

“SOMUT ADIMLAR ARTIRILMALI”

Uluslararası toplumun İsrail’in politikalarına karşı daha güçlü bir irade ortaya koyması gerektiğini belirten Duran, hukuka aykırı uygulamalara yönelik somut adımların artırılması çağrısında bulundu.

Gazze’de süren yıkım ve insani drama da dikkati çeken Duran, Batı Yaka konusunda gösterilen kararlılığın Gazze için de sergilenmesinin artık ertelenemez bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

“TÜRKİYE FİLİSTİN’İ SAVUNMAYI SÜRDÜRECEK”

Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumunun devam edeceğini vurgulayan Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, bölgede adalet ve barışın tesisi için gereken her türlü çabayı ortaya koymaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.