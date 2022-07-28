Dur Oda TV, siz hepiniz kardeşsiniz! UEFA da sizden FİFA da Dinamo Kiev de...
Batı'yı "Hukuk var." sözleri ile güzelleyip Avrupa şakşakçılığında liste başı olarak hafızalara kazınan Oda TV, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki tezahürat üzerinden UEFA'yı hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında, Kievli futbolcu Buyalskiy, gol attıktan sonra tribünlere dönerek sarı lacivertli taraftara el hareketi yaptı.
Fenerbahçe taraftarı, Kievli futbolcunun hareketine sinirlenip, "Vladimir Putin" tezahüratı attı. Yaklaşık 20 saniye kadar süren tezahürat dünya basınında gündem oldu.
Siz hepiniz kardeşsiniz Oda TV, dur!
Avrupa şakşakçılığında ülkemizin liste başı haberciliğine imza atan Oda TV, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçına ilişkin haberinde, UEFA'yı hedef aldı.
Haberde, "UEFA’dan Fenerbahçe’ye soruşturma: Kardeş çıktılar" başlığı kullanılırken, Dinamo Kiev’in Başkanı Igor Surkis ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Hryhoriy Surkis'in kardeş olduğu iddia edildi:
Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev karşılaşması sırasında yaptığı “Vladimir Putin” tezahüratına soruşturma başlatıldı. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Dinamo Kiev Başkanı kardeş çıktı.