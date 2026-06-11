  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a tebrik 'Bu tarihte olabilir' Oktay Saral seçim için tarih verdi CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki üstüne tepki! Kandilli Camii'nin hemen yanında kurulan alkollü mekan vatandaşları ayağa kaldırdı! Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıl sonra kan donduran itiraf CHP'de kaset ve koltuk savaşları mahkeme kapılarına düştü! Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'nun ihraç operasyonuna muhaliflerden şok misilleme geldi! FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti CHP'de parsel kavgası büyüyor, Özel'den mahkeme kararıyla dönen Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Saray' suçlaması geldi!
Yerel “Dur” ihtarına uymayıp kaçtı! Ehliyetsiz sürücüye ağır fatura
Yerel

“Dur” ihtarına uymayıp kaçtı! Ehliyetsiz sürücüye ağır fatura

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçtı! Ehliyetsiz sürücüye ağır fatura

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sivil trafik polislerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, sokak aralarında yakalandı. Sürücüye farklı maddelerden toplam 300 bin lira ceza uygulandı.

Bursa’da polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kaçışı kısa sürdü.

 

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil trafik polislerinin 'Dur' ihtarına uymayan 16 AKL 419 plakalı otomobil, kaçmaya başladı. Bir süre boyunca süren kovalamaca, Çelebi Mehmet Mahallesi Halıcı Sokak üzerinde son buldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücüye farklı maddelerden toplam 300 bin lira para cezası kesilirken, araç ise 4 ay trafikten men edildi.

163 kilometre hızla radara girdi! Beşiktaşlı futbolcunun ehliyetine el konuldu
163 kilometre hızla radara girdi! Beşiktaşlı futbolcunun ehliyetine el konuldu

Spor

163 kilometre hızla radara girdi! Beşiktaşlı futbolcunun ehliyetine el konuldu

Alkollü sürücü kaza yaptı! Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu
Alkollü sürücü kaza yaptı! Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Yerel

Alkollü sürücü kaza yaptı! Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Maganda pamuk gibi oldu: 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi
Maganda pamuk gibi oldu: 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Gündem

Maganda pamuk gibi oldu: 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık
Sosyal Medya

Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık

Sosyal medya mecralarında türeyen ahlak yoksunu güruha bir yenisi daha eklendi. Genç kızlarımızın namus ve iffetini hedef alarak zengin olma..
Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'
Gündem

Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistik alanında varılan anlaşma, Orta Doğu’da kartların yeniden karılmasına neden oldu. ..
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına döner dönmez ‘Bir tek onu affetmem’ dediği Ali Mahir Başarır, kendisiyle bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23