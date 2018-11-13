'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, polisin açtığı ateşle yaşamını yitirdi

Isparta'ya bağlı Sav beldesindeki bir hırsızlık olayının failleri olduğu ve kente uyuşturucu madde getirdikleri şüphesi üzerine polis, 2 kişiyi takibe aldı. Polis, Sav beldesi yakınlarında şüphelilerin bulunduğu otomobili saat 15.00 sıralarında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri de şüphelileri takibe aldı.



Kısa süren kovalamacanın ardından polis, ateş açarak aracı durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki şüphelilerden Niyazi Bulgurcu yaralandı. Araçtaki diğer şüpheli A.Ş. (23) ise gözaltına alındı. Yaralı Niyazi Bulgurcu ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin çok sayıda 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı olduğu belirlendi.