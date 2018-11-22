Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden tabanca ve uyuşturucu çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timleri, Hoşnudiye Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 3 kişinin bulunduğu çalıntı plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde durdurdu. Otomobilde bulunan Ö.Ö. (33), A.A. (34) ve M.O. (33) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 4,47 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.