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‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Adana’da bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:51:30 -
‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli aracının lastiklerine ateş edilerek yakalandı

Adana’da bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis aracına çarpıp kaçmaya devam eden şüpheli, aracının lastiklerine ateş açılarak yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Mayıs Pazartesi günü 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şahısların izini sürdüğü sırada 2 şüphelinin bulunduğu 01 ANJ 86 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Cumali A. kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında 7 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheli, bir polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70567. Sokak’ta otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü Cumali A., gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Manyak mısın deli misin, boş boş konuşuyorsun” dedi. Polis, araçta 1 kutu tabanca mermisi buldu.

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