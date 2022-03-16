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Yerel Dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı
Yerel

Dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı

Beşiktaş'taki uygulamada 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarparak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 03:16:00 -
Dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 3 polise çarptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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