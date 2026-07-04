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Yerel Dur ihtarına uymayan motosikletliye dudak uçuklatan ceza
Yerel

Dur ihtarına uymayan motosikletliye dudak uçuklatan ceza

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Dur ihtarına uymayan motosikletliye dudak uçuklatan ceza

Elazığ’da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 434 bin 965 lira ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler, Kırklar Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde plakası bulunmayan şüpheli bir motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden şüpheli şahıs ile ekipler arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı.

Sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz motosiklet kullanmak, sigortasız trafiğe çıkmak başta olmak üzere 8 maddeden toplam 434 bin 965 lira para cezası kesildi. Aynı zamanda motosikletin 150 trafikten men edildiği bildirildi.

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