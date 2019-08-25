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"Dur" ihtarına uymadı, polisi yaralayıp kaçtı

Balıkesir'de uygulama esnasında "dur" ihtarına uymayan motosikletli bir polis memuruna çarparak kaçtı. Ardından yakalanan şahsın alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:13
"Dur" ihtarına uymadı, polisi yaralayıp kaçtı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.

İbranice Mahallesi Maşat Caddesi'nde, şüpheli araçlara ilişkin uygulama yapan polis ekipleri, T.B'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayıp hızlanan motosikletli, bir polis memuruna çarparak kaçtı.

Polis, hastaneye kaldırıldı

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:13
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  2. "dur" ihtarı
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