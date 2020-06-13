  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

’Dur’ ihtarına uymadı, 15 kilometre sonunda yakalandı

Adana’da, uygulama noktasında polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 03:38:35 -
’Dur’ ihtarına uymadı, 15 kilometre sonunda yakalandı

Adana’da, uygulama noktasında polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün sahte kimlik kullanmaktan aranması olduğu için kaçtığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda sabit asayiş kontrol uygulamasında, polis 01 ZF 442 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan sürücü, Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde Seyhan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.


Polisten kaçan otomobil sürücüsü Oktay U. ’nun (31), sahte kimlik kullanmaktan aranması olduğu için kaçtığı öğrenildi. Oktay U. gözaltına alınırken araç içerisinde bulunan biri kadın 2 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı