  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!

Ortadoğu'da barut fıçısı yeniden ısınıyor! İsrail'den İran'a küstah bayrak hamlesi: Protestoları bahane edip açıkça tehdit savurdular

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı

Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!
Gündem Dur ihtarına uymadı, 10 kilometre kovalandı, lastiği kopunca durdu... Alkollü şoför Bursa'yı birbirine kattı
Gündem

Dur ihtarına uymadı, 10 kilometre kovalandı, lastiği kopunca durdu... Alkollü şoför Bursa'yı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Dur ihtarına uymadı, 10 kilometre kovalandı, lastiği kopunca durdu... Alkollü şoför Bursa'yı birbirine kattı

Bursa'da belediye yolcu minibüs şoförünün alkollü şekilde direksiyon başına geçmesi faciaya davetiye çıkardı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şoför, 10 kilometre boyunca kaçtı. Lastiği patlamasına ve yerinden kopmasına rağmen yoluna devam eden sürücü, aracı pes edince durmak zorunda kaldı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Sürücünün 146 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Şehir merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen belediye minibüsünü durdurmak istedi. İkazlara uymayan sürücü Hakan A., polisle kovalamacaya girdi. Yaklaşık 10 kilometre süren kaçış sırasında otobüsün lastiği patladı ancak sürücü buna rağmen ilerlemeye devam etti.

Polis ekiplerinin yolu kesmesiyle durdurulan sürücü gözaltına alındı. Alkolmetreye üfleyen şoförün 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak suçlarından toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.
Yeni yıla ceza ile giren sürücünün, yürürlüğe giren yeni düzenleme geçerli olsaydı 200 bin liranın üzerinde ceza ödeyeceği öğrenildi. Olay anı ve sürücünün tehlikeli kaçışı ise kameraya anbean yansıdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir barda meydana gelen şiddetli ..
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in ayrılıkçı Somaliland bölgesini tanıma girişimine ateş püskürdü. İsrail’i uluslararası huku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23