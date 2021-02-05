Dünyayı titreten açıklama! Nükleer savaş kapıda

İlk adım olarak en tehlikeli boğaza savaş gemisi gönderdi, canlı yayına çıkıp halihazırda bir başka ülkede süren çatışmadan desteğini çekti ve asıl bombayı ise bir komutan patlattı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden görev süresinin ilk iki haftasında dengeleri değiştirecek askeri hamlelere girişirken, üst düzey bir ABD ordu komutanı açık şekilde yeni bir Soğuk Savaş ve hatta nükleer çatışmadan söz etti.

Amiral Charles Richard, Rusya veya Çin ile nükleer savaşın 'gerçek bir olasılık' olduğu konusunda uyardı. The Times gazetesinin haberine göre, nükleer saldırı yeteneği ve füze savunmasından sorumlu ABD Stratejik Komutanlığı başkanı, alarm niteliğindeki endişe verici bir çağrıyı kaleme aldı.

Analize göre, Başkan Joe Biden dümeni devralırken süper güçler küresel barışa yeniden meydan okuyacak. ABD'nin tehdidi soğutmak için yeni duruma acilen adapte olması gerekiyor. Amiral Richard, Pentagon'un son 10 yılda terörle mücadele üzerine odaklanmasının, onu nükleer tehdidi 'görmezden gelmeye' sürüklediğini kaydetti.

Komutan Richard'a göre, konvansiyonel bir kaybın rejim veya devleti tehlikeye atacağını düşünürlerse, Rusya veya Çin ile yaşanacak bölgesel bir krizin nükleer silahları içeren bir çatışmaya hızla yükselme olasılığı var:

"Sonuç olarak, ABD ordusu temel varsayımını 'nükleer faaliyet mümkün değildir'den 'nükleer faaliyet son derece gerçek bir olasılıktır'a çevirmeli, bu gerçekle yüzleşmek ve onu defetmek için harekete geçmelidir.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana, Savunma Bakanlığı nükleer yetenekli bir rakiple güç rekabeti, kriz veya doğrudan silahlı çatışma olasılığını göz önünde bulundurmak zorunda kalmadı. Ne yazık ki mevcut ortam artık bize bu lüksü sunmuyor."

Trump yönetimi, salgın sırasında Pekin ile gerginliği artırdı. Görev süresi boyunca skandallarla boğuşan eski başkan Trump, salgının Wuhan'daki başlangıcından itibaren Kovid-19'u ısrarla 'Çin virüsü' olarak nitelendirdi.

Biden iktidara gelmeden kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanlığı'nın Wuhan bilim insanlarının 2019'da koronavirüse benzer semptomlarla hastalandığına dair kanıtları olduğunu iddia etti.

Daha sonra, laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğunu iddia eden istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırdı. Pekin her iki iddiayı da reddediyor ve salgının Wuhan'da halk arasında başladığını söylüyor.

Biden yönetiminin, ABD'nin Trump yıllarında zayıflamış olan kilit güçlerle ilişkilerini istikrara kavuşturmak amacıyla diplomasi çabalarına odaklanması bekleniyor. Richard, analizinde Çin'in ABD'nin 'stratejik dengi' olabileceğini yazdı.

Bununla beraber Richard, Pekin'in nükleer yetenekli uzun menzilli bir bombardıman uçağıyla birlikte hipersonik ve gelişmiş konvansiyonel füze sistemlerine yatırım yaptığı konusunda uyardı.

Biden'ın yeni dışişleri bakanı Antony Blinken, bu hafta ABD ve Rusya'nın Yeni Başlangıç Anlaşmasını uzattığını duyurdu. Tarafların kıtalararası nükleer cephaneliklerini 5 yıl daha sınırlayacak olan anlaşma, Trump yönetimi tarafından eleştirilmişti.

Ancak Richard, ABD Donanma Enstitüsü dergisi Proceedings'de, Vladimir Putin'in rejimin nükleer yeteneklerini zaten modernize ettiğini ve yeni ateş gücüne yatırım yaptığını yazdı.

Times'a göre Richard, Kremlin’in yatırımının yeni bombardıman uçakları, kıtalararası balistik füzeler, denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler ve nükleer enerjili balistik füze denizaltılarını içerdiği konusunda uyarıyor.

Putin'in rejiminin ayrıca nükleer uyarı sistemleri ve komuta ve kontrol yeteneklerinin yanı sıra hipersonik süzülme araçları ve nükleer silahlı torpidolar geliştirdiği de söyleniyor.

Eski başkan Donald Trump, nükleer diploması için zamanın büyük bölümünü Kuzey Kore'ye ayırarak ve lider Kim Jong-Un ile görüşmeler düzenleyerek geçirmişti.

İran, iktidardaki ilk günlerini Trump'ın politikalarının çoğunu tersine çevirerek geçirme sözü vermesinin ardından, anlaşmayı masaya geri koyması için Biden'a baskı yapıyor. Trump yönetiminin Kasım Süleymani suikastı, geçen yılın başında Batı ve Körfez arasında yüksek gerilim döneminin fitilini yakmıştı.

İran ordusu, General Süleymani'nin öldürülmesinden birkaç gün sonra Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla başkent Tahran'ın üzerinde düşürdüğünü ve uçaktaki herkesin öldüğünü itiraf etmişti.

Başkan Joe Biden, Trump'ın izlediği dış politika programını büyük ölçüde değiştireceğini Dışişleri Bakanlığı'na Perşembe günü yaptığı ziyarette tüm dünyaya ilan etti. Biden, Trump dönemine atıf yaparak, Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini söyledi.