Dünyayı tedirgin eden hamle! Rusya S-400 füzelerini aktifleştirdi

Karadeniz’de Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin ardından, Rusya’nın Karadeniz Filosu Basın Dairesi’nden Aleksey Rulev, Kırım’ın Ukrayna sınırının 20 kilometre kuzeyinde dördüncü S-400 füze savunma sistemi bataryasının göreve geçirildiğini söyledi.

"S-400'ler savunma nöbetine başladı"

Gazetecilere konuşan Rulev, "Bugün Canköy'de güney askeri bölgesinden hava kuvvetleri güçleriyle birlikte S-400 Triumf birlikleri Kırım'da hava savunma nöbetine başladı" dedi. Rulev, birliği konuşlandırma kararının Rus General Viktor Sevostyanov tarafından verildiğini aktardı.

Feodosiya, Sivastopol ve Yevpatoriya'ya da Rusya sınırlarını koruması için daha önce S-400 konuşlandırılmıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemi Rusya sınırını ihlal ettikleri iddiasıyla alıkonulmuş, gemilerdeki mürettebat tutuklanmıştı.

Daha sonra Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmişti.