Dünyayı şaşkına çeviren gelişmeyi duyurdular: Rus askerleri tek tek hastalanacak

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Çernobil’de Rus askerlerinin kazdığı siperlerin görüntüsünü yayınlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, topraktaki radyasyon oranının yüksek olması nedeniyle Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:33:00 - 2022-04-06 22:40:31

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ele geçiren Rus askerlerinin konuşlandığı bölgede kazdıkları siperlere ait görüntüleri yayınlarken, topraktaki radyasyon oranının yüksek olması nedeniyle Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği öne sürüldü.

Rus askerlerinin kazdığı siperler görüntülendi

Rusya-Ukrayna Savaşı 42’nci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun tamamen çekildiği ve kontrolünü Ukrayna’ya devrettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali yakınlarında ormanlık alanda Rus askerleri tarafından kazılmış siperleri görüntüledi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, topraktaki radyasyon oranının yüksek olduğu ve Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği ifade edildi.

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