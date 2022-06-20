Dünyayı şaşkına çeviren açıklama! 'Putin beni tehdit etti'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mıkolayiv ve Odessa kentlerini ziyareti sırasında “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz, bize ait olan her şeyi geri alacağız” derken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Ukrayna’daki savaşın yıllar sürebileceğini, Batı’nın bu süreçte Kiev’i desteklemeye hazır olması gerektiğini belirtti.

Alman “Bild am Sonntag” gazetesine konuşan Stoltenberg, “Bunun yıllar alabileceği gerçeğine hazır olmalıyız” derken, bedeli sadece askeri destek açısından değil, yükselen enerji ve gıda fiyatları açısından yüksek olsa da, Ukrayna’ya destekten vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, Moskova’nın hedeflerine ulaşmasının yaratacağı maliyetin çok daha büyük olduğuna da dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna’ya verilecek daha modern silahların, büyük kısmı Rus işgali altında bulunan Donbas’ın geri alınması ihtimalini artıracağını da ifade etti.

Ukrayna’ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, benzer görüşleri dile getirdi. “The Sunday Times” gazetesine yazan Johnson, “Ukrayna işgalciden çok daha hızlı şekilde silah, ekipman, cephane ve eğitimi almalıdır” dedi ve zamanın hayati bir faktör olduğunu belirtti. Johnson, “Her şey Ukrayna’nın topraklarını savunma kapasitesinin Rusya’nın saldırı kapasitesini yenilemesinden hızlı yapmasına bağlı olacak” diye yazdı. Johnson, Cuma günü Kiev’e yaptığı sürpriz ziyarette, Ukrayna ordusuna verilecek silah, ekipman, mühimmat ve eğitim desteğinin Rus ordusunun bunlara erişme hızından daha yüksek olduğunu söylemişti.

“Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır”



Ukraynalı yetkililer de son günlerde daha fazla ağır silaha ihtiyaç duyduklarını vurgulayan açıklamalar yapıyor. Batı ülkeleri Ukrayna’ya çok sayıda silah göndermiş olsa da, Ukraynalı yetkililer, bunun etkin bir savunma için gerekenin sadece küçük bir kısmı olduğunu belirtiyor.

Öte yandan Ukrayna’da Gosolun Partisi lideri Kira Rudik, ABD’nin 1.400 Stinger uçaksavar ve 6 bin 500 Javelin tanksavar füzesi gönderdiğini duyurdu. Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardım listesinde anti-zırh sistemleri, dronlar, obüsler, Mi-17 helikopterleri, Zıpkın sistemleri de bulunduğu belirterek, “Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır” ifadesini kullandı.

"Bize ait olan her şeyi geri alacağız”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mıkolayiv ve Odessa kentlerini savaşın başından bu yana ilk kez ziyaret ederken, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz, bize ait olan her şeyi geri alacağız” dedi. İki kentte ordu yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:



“Hem Mıkolayiv hem de Odessa’da ordumuzla, bu alanların savunmasından ve bakımından sorumlu tüm yetkililerle toplantılar yaptık. Bölgenin Rus saldırılarından tahribatına ilişkin raporları dinledik. Kayıplar önemli. Birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya’da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok.”

Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini de konuştuğunu belirten Zelenskiy, güvenlik garantisi verilmesi karşılığında Ukrayna’nın gıda krizine karşı elinden geleni yapacağını belirtti.

Putin tehdit etmiş

İngiltere’nin eski başbakanı Gordon Brown, 2006 yılında Maliye Bakanı iken Kremlin’e yaptığı ziyarette, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. “BBC” televizyonuna konuşan Brown, Putin’le görüşmesinde oldukça alçak bir koltuğa oturtulduğunu anlatırken, “Putin, bir dizi kart çıkardı ve benim hakkımda benim bildiğimden daha fazlasını bildiğini kanıtlamak istercesine benimle ilgili tüm bilgileri okumaya başladı. Bu yüzden insanlar Putin’in değiştiğini ve şimdi tehdit ettiğini söylüyorlar, oysa o zamanlar da beni tehdit ettiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Brown, ayrıca Batı’nın, Ukrayna’yı işgalinden yıllar önce Rus lidere karşı durmakta başarısız olduğunu savundu, Rusya’ya karşı yaptırımlar konusunda “küresel bölünmüşlüğü” de eleştirdi.