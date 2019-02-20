0553 313 94 23

Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı: ABD askeri müdahalede bulunacak

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı: ABD askeri müdahalede bulunacak

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını durdurmaya yemin ettiklerini kaydeden Morales, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Morales, Trump'ın savaşı teşvik eden birisi olduğunu belirterek, Venezuela'da yaşanacak yıkım ve ölümlerden sorumlu olacağını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
  1. abd
  2. bolivya
  3. venezuela
  4. evo morales
  5. trump
  6. DÜNYA Haberleri
  7. Donald Trump
  8. Twitter

YORUM YAZ

  • AydınAydın10 dk önce
    Oralarda Deaş tehdidi yok mu?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedi bulundu
  1. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının..
  2. Ankara'da askeri kışlada patlama
  3. Kayıp balıkçıdan acı haber geldi
  4. Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18..
  5. Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
  6. Konyaspor, Kayserispor maçı..
  7. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar?..
  8. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya..
  9. Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu
  10. Çufalı, Yaşlılık Şurası’na katıldı
  11. Yalova'da 238 parça tarihi eser ele..
  12. Cimbom'un yıldız ismi açıkladı: Kalmak..
  13. Asansör kabini altında sıkışan montaj..
  14. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
  15. Taksim’den eşsiz sis manzarası
  16. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
  17. Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı:..
  18. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
  19. Google yeni projesiyle bedava internet..
  20. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
  21. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
  22. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
  23. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
  24. Yıldırım’da su kesintisi
  25. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
  26. AK Parti'nin Etimesgut mitingi
  27. Gençlerin ulaşımı için hizmet aracı..
  28. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
  29. Restoran sahibinin el bileğini kıran 3..
  30. 'ABD Karadeniz'de gösteriş peşinde'
Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
İstanbul için son anket açıklandı!
İstanbul için son anket açıklandı!

Günün Karikatürü

20 Şubat 2019
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı