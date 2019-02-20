Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı: ABD askeri müdahalede bulunacak
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını söyledi.20 Şubat 2019 Çarşamba 19:03
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını durdurmaya yemin ettiklerini kaydeden Morales, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Morales, Trump'ın savaşı teşvik eden birisi olduğunu belirterek, Venezuela'da yaşanacak yıkım ve ölümlerden sorumlu olacağını bildirdi.
YORUM YAZ