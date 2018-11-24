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Dünyayı sarsan olayla ilgili flaş gelişme! Rusya'ya çok kötü haber

Rusya’ya kötü bir haber geldi. Ukrayna'nın doğusunda 4 yıl önce düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağında ölenlerin yakınları, Rusya'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) şikayet etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:12
Dünyayı sarsan olayla ilgili flaş gelişme! Rusya'ya çok kötü haber

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Malezya Havayollarına ait  MH17 sefer sayılı yolcu uçağında hayatını kaybeden 55 kişinin yakınları, Rusya'yı  temel haklarının ihlal edildiği ve soruşturmaya engel olunduğu gerekçesiyle  AİHM'ye şikayet etti.

Uçakta ölenlerin yakınlarının avukatı Veeru Mewa, olayla ilgili  araştırma yapan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) istediği bilgilerin  Rusya tarafından kasıtlı şekilde saklandığını belirtti.

Rusya'da dava açmanın zor olduğunu ifade eden Mewa, bu konuda  güvenleri olmadığı için doğrudan AİHM'ye başvurduklarını söyledi.

Şikayetlerinin mahkeme tarafından kabul edilmesini umduklarını dile  getiren Mewa, tüm gerekli delillerin ellerinde olduğunu, davanın kabul edilmesi  halinde sürecin 5 ile 7 yıl arasında tamamlanacağını aktardı.

JIT 6 ay önce, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait  MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmiş, füzenin Koersk'ta bulunan Rusya'ya ait 53. Tugay Birliğinden atıldığını  belirtmişti.

Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına  ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuğunu  bildirmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya sorumluluk üstlenmesi ve iş birliği  yapması çağrısında bulunmuştu.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik  mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında  yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki  298 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:12
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