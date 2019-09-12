0553 313 94 23

Dünyayı sarsan olay! İsrail Trump'ı gizlice dinledi

Politico dergisi, İsrail yönetiminin 2 yıldır ABD Başkanı Donald Trump'ı gizlice dinlediğini iddia etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:43
Dünyayı sarsan olay! İsrail Trump'ı gizlice dinledi

Dünyayı sarsan haber, ABD'nin başkenti Washington'dan geldi. Beyaz Saray yakınlarında cep telefonu dinlemesi ortaya çıkarıldı. Amerikan Politico dergisine konuşan eski bir üst düzey ABD'li yetkili, bulunan dinleme düzeneğinin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu dönem yerleştirildiğini söylüyor.

ABD'li yetkili, "İsrail'in sorumlu olduğu çok açıktı" ifadesiyle doğrudan Tel Aviv yönetimini hedef aldı. Beyaz Saray ise Politica dergisine yorum yapmaktan kaçındı, halihazırda Beyaz Saray'da çalışan bir yetkili yaşananlardan haberi olmadığını söylemekle yetindi.

Bir başka kaynak ise, Trump yönetiminin söz konusu skandaldan İsrail'i sorumlu tutmadığını belirtti.

Netanyahu inkar etti

Haaretz gazetesinin haberi İsrail'e duyurmasıyla, Tel Aviv'de deprem oldu. Başbakan Netanyahu, haberler için "Apaçık bir yalan" dedi. İsrail'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Elad Strohmayer, suçlamaları 'saçmalık' olarak niteledi, "İsrail ABD'de casus operasyonları yürütmez" ifadesini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:43
  1. Washington
  2. Amerikan Politico
  3. Elad Strohmayer

YORUM YAZ

  • MülayimMülayim24 dk önce
    Şaşıracak birşey yok. Elemanlarının emirlerini harfiyyen yerine getirip getirmediğini takip etmek için dinlerler tabi. tramp piyondan başka birşey değil. mike pence, tramp tan daha etkili ve yetkili görünüyor efendisi gibi arkasında onu gözetliyor hep. cehennem odunu siyonistler kafirler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
  1. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
  2. Büyükelçilerin ataması yapıldı
  3. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
  4. Dünya Ralli şampiyonası ‘Uçak Göz’ün..
  5. Yaşlı adamın organları 3 kişiye umut..
  6. İBB İndirimli kartların kapsamı..
  7. "Çocuklarımızı geri istiyoruz"
  8. Clijsters 2020'de kortlara dönüyor
  9. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
  10. Aksaray'da ‘Duman-7' operasyonu!
  11. GÜNCELLEME - Tuzla'da amonyak gazı..
  12. Karabük'te terör örgütü DEAŞ operasyonu
  13. Konya’da otomobille hafif ticari araç..
  14. "İçinde bir takımın olmadığı birlik..
  15. 12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman..
  16. GGC’DEN Malkoç’a rapor
  17. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu..
  18. Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı
  19. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
  20. Zeydan Karalar yetkili yetkisiz
  21. Tunceli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar..
  22. Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1..
  23. Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji..
  24. İmamoğlu İçme Suyu Projesi’nin..
  25. Kedinin ayaklarını bağlayıp kemerine..
  26. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
  27. Kara kalem ustası ressam 20 yıldır..
  28. Kuşadası Polisi’nden kaçak göçmen..
  29. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
  30. Çin ve Malezya Güney Çin Denizi..
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

Günün Karikatürü

12 Eylül 2019
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı