Dünyayı sarsan olay! İsrail Trump'ı gizlice dinledi

Dünyayı sarsan haber, ABD'nin başkenti Washington'dan geldi. Beyaz Saray yakınlarında cep telefonu dinlemesi ortaya çıkarıldı. Amerikan Politico dergisine konuşan eski bir üst düzey ABD'li yetkili, bulunan dinleme düzeneğinin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu dönem yerleştirildiğini söylüyor.

ABD'li yetkili, "İsrail'in sorumlu olduğu çok açıktı" ifadesiyle doğrudan Tel Aviv yönetimini hedef aldı. Beyaz Saray ise Politica dergisine yorum yapmaktan kaçındı, halihazırda Beyaz Saray'da çalışan bir yetkili yaşananlardan haberi olmadığını söylemekle yetindi.



Bir başka kaynak ise, Trump yönetiminin söz konusu skandaldan İsrail'i sorumlu tutmadığını belirtti.

Netanyahu inkar etti

Haaretz gazetesinin haberi İsrail'e duyurmasıyla, Tel Aviv'de deprem oldu. Başbakan Netanyahu, haberler için "Apaçık bir yalan" dedi. İsrail'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Elad Strohmayer, suçlamaları 'saçmalık' olarak niteledi, "İsrail ABD'de casus operasyonları yürütmez" ifadesini kullandı.