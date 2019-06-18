Dünyayı sarsan açıklama: ABD o ülkeyi atom bombasıyla vuracaktı

2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Moskova ve SSCB'nin diğer önemli kentlerini atom bombasıyla vurmayı planladığını anlatan Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey'in Baş Tasarımcı Birinci Yardımcısı Andrey Druzin, hava savunma sistemi ve atom bombası geliştirilmesinin Washington'u dizginlediğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Andrey Druzin, Rusya'da Büyük Anavatan Savaşı olarak adlandırılan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin en büyük rakibi olarak gördüğü SSCB'ye yönelik planlarını anlattı.

Druzin, "Bu sorun göründüğünden de güncel durumdaydı. O dönemde ABD, büyük bir atom bombası cephaneliğine sahipti ve Moskova ile SSCB'nin diğer önemli idari merkezlerini bombalamayı planlıyordu. O dönemde atom bombası mı yoksa hava savunma sistemi mi geliştirmenin daha önemli olduğunu söylemek zordu. Ancak bu hedeflerin hayata geçirilmesi, Washington'u o zamanki düşüncelerinden alıkoydu" dedi.

1945 olayı

Hiroşima ve Nagasaki'ye düzenlenen nükleer saldırıları bir caydırma eylemi olarak niteleyen Druzin, "Bombardıman haberi, hemen Stalin'le paylaşıldı. Böylece, SSCB'nin kimle karşı karşıya olduğunu daha net biçimde anlayabilecekti. Ancak Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik saldırılar düzenlenmeden önce de Sovyet istihbaratı, kendileri için hiçbir ahlak sınırı bulunmadığını ortaya koyan ABD'nin SSCB'ye yönelik planlarından haberdardı" ifadelerini kullandı.

ABD, 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'yi atom bombalarıyla vurmuş ve sonucunda yaklaşık 214 bin kişi hayatını kaybetmişti.