Kutsal taş olduğu iddia ediliyordu! İki ülke arasında savaş çıkaran meteorit satıldı! Tamı tamına 8 bin dolar

Boyutları bir kredi kartından daha büyük olmayan bir "uzay taşı" dilimi, Christie's müzayede evinde "büyük" bir fiyatla satıldı: Tam 8820 dolar. (Yaklaşık 171 bin lira)

Satılan bu parça, gökten bir buğday tarlasına düştüğü görülen ve tarihte kaydı tutulan ilk meteorit. Kimi tarih kitapları ve el yazmalarında, Dünya'ya düştüğü 1492 yılında gezegende meydana gelen tek büyük olay olarak anlatılıyor.

Müzayede evinin bilimsel araçlar, küreler ve doğal tarih bölümünün başında olan James Hylop "Meteoritlerin gerçekten var olduğuna dair bilimsel bir uzlaşmadan önceki tarihlere dayanıyor. Bu yüzden de, o dönemde bu taş "kutsal" olarak görülmüştü" diyor.

Ünlü Ensisheim meteoritinin açık artırmaya ilk kez çıkışı değil bu, daha önce de bir kaç gram gelen küçük parçalar Christie's ve rakibi Sotheby's'de satışa çıkmıştı. Ancak tarihsel önemi ve hikayesi sebebiyle halen popüler ve koleksiyoncular için ilgi çekici bir obje olmayı sürdürüyor.

Pazar günü, 23 online teklif alan taşın fiyatı 2600 dolara ulaştı. Açık artırmanın kapandığı 28 Mart günü ise taşa biçilen fiyat 8820 dolara çıktı. Christie's yine bu meteoritten ancak farklı, daha ağır bir parçayı (15 gram) 2021 yılında 15 bin dolara satmıştı.

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Meteoritlerin kökeni

tr.ign'e göre: Bilim insanları gezegenimize her gün 48,5 milyar ton meteorun yağdığını tahmin ediyor, ancak onları düştükleri yerden bulmak, samanlıkta iğne aramayla eşdeğer. Taşların çoğu Dünya'nın atmosferinde eriyor ya da gezegenimizin yüzde yetmişini kaplayan denizlere düşüyor.

Dünya'da 60 binden fazla uzay taşı keşfedildi. Bu taşların büyük çoğunluğu asteroidlerden geldi, ancak NASA'ya göre küçük bir kısmı, yani yaklaşık binde ikisi Mars ya da Ay kaynaklı. En azından 175 meteoritin Kızıl Gezegen kökenli olduğu tespit edildi.

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