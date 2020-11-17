"Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor" zirvesi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bugün 1000'den fazla Akbanklı arkadaşımız gönüllülük projelerinde yer almaya başladı. 2015 yılından itibaren de bunu daha sistematik hale getirmeye başladık. Onlarca STK ile birlikte, bugüne kadar 400'den fazla gönüllülük projesinde yer almışız." ifadelerini kullandı.

Akbank'ın 2015 yılından bu yana, tüm Türkiye'den üniversiteli gençlerin katılımı ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi sürüyor.

Proje kapsamında bankanın gençlerde gönüllülük konusunda farkındalık yaratmak ve gençleri gönüllü olmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor" zirvesi online gerçekleştirildi.

İlker Ayrık'ın moderatörlüğünü yaptığı zirvenin açılışında konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın gönüllülük konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Akbank'ın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularına ağırlık veren bir banka olduğunun altını çizen Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Ana iş kolumuz banka olmak ama biz sadece kendimizi bu yönümüzle görmek istemiyoruz. Ülkenin kalkınması için başka şeylere de ihtiyaç vardır, Akbank da özellikle sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla ilgili projelerde çok aktif. Bazı 40 yıldır devam eden uygulamalarımız var, projelerin devam etmesi, sürdürülebilirlik bizim için önemli. Gönüllülük konusu da bankanın başarılı olduğu bir konu. Bugün bakıldığında 1000'den fazla Akbanklı arkadaşımız gönüllülük projelerinde yer almaya başladı. 2015 yılından itibaren de bunu daha sistematik hale getirmeye başladık. Onlarca STK ile birlikte, bugüne kadar 400'den fazla gönüllülük projesinde yer almışız, bu mutluluk verici."

Binbaşgil, 2015 yılında beri gönüllülük konusunu gençlere aşılamaya çalıştıklarına işaret ederek, "Şehrin İyi Hali" projesi hakkında bilgi vererek, bugüne kadar 14 binden fazla gencin projede yer aldığını söyledi.

İçinden geçilen sürece dikkati çeken Binbaşgil, Kovid'e rağmen çalışmalara devam ettiklerini, sürdürülebilirliğin kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Zirve kapsamında konularında uzman birçok konuşmacı gönüllülük ve iyilik üzerine birikimlerini paylaştı.

