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Dünya Dünyayı korkutan iki kritik kararnameye imza attı! İşte Putin’in yeni hamlesi!
Dünya

Dünyayı korkutan iki kritik kararnameye imza attı! İşte Putin’in yeni hamlesi!

Rusya Devlet Başkanı Putin, iki kritik kararnameye aynı anda imza attı. Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyle Batı ve Avrupa’yı köşeye sıkıştıran Putin, 134.500 insanın askere alınma kararıyla da savaşın daha uzun yıllar süreceğinin işaretini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 17:07:00 - 2022-03-31 17:08:34
Dünyayı korkutan iki kritik kararnameye imza attı! İşte Putin’in yeni hamlesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Putin, “Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir.” ifadesini kullandı.

Almanya'da ekonomiden ve iklimin korunmasından sorumlu bakan Robert Habeck, G7 enerji bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "düşman olmayan" ülkelerin Rus doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebini reddettiğini açıklamıştı.

Habeck'in açıklamasına göre, Bakanlar, yapılan sözleşmelerin geçerli olduğunu ve şirketlerin bunlara uyması gerektiğine bir kez daha dikkat çekerek "Ruble ile ödeme kabul edilemez ve ilgili şirketleri Putin'in talebine uymamaya çağırıyoruz" demişti.

"Avrupa rubleyle ödemeyi reddederse Rus gazını ücretsiz vermeyiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirmişti. Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil" değerlendirmesinde bulundu.

134 bin 500 kişi askere alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan bir başka kararnamede kritik öneme sahip. Rus haber ajansları tarafından geçilen habere göre, 18 ila 27 yaşları arasındaki 134 bin 500 Rus erkeği askere alınacak. Buna ilişkin kararnameyi de Putin bugün imzaladı. Rusya’nın aldığı bu karar, savaşın daha çok uzun süreceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

 

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