Dünyayı korkutan gelişme! Rusya'dan "gizli nükleer" hamlesi

Ryabkov Rus haber ajanslarında yayınlanan açıklamasında, Moskova'nın daha önce Amerika Birleşik Devletleri ile olan son nükleer silah anlaşmasına katılımını askıya almasının ardından Washington ile tüm bilgi alışverişini durdurduğunu bildirdi.

Ryabkov, "Tüm bildirimler, her türlü bildirim, anlaşma kapsamındaki tüm faaliyetler askıya alınacak ve ABD'nin alabileceği pozisyon ne olursa olsun yürütülmeyecek." diyerek Moskova'nın planlanan füze denemeleriyle ilgili bildirimleri de durduracağının altını çizdi.

Geçtiğimiz ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington ve NATO müttefikleri ülkesinin Ukrayna'da açıkça yenilgisini hedeflerken nükleer tesislerinin ABD tarafından denetlenmesini kabul edemeyeceğini belirterek New START anlaşmasını askıya almıştı.

Moskova anlaşmadan tamamen çekilmediğini ve anlaşmanın belirlediği nükleer silah sınırlarına uymaya devam edeceğini vurgulamıştı, ancak Ryabkov'un açıklaması, başlangıçta Moskova'nın balistik füze denemeleri konusunda ABD'yi bilgilendirmeye devam edeceğine dair Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın söylemindeki rota değişikliğini yansıtıyor.

Öte yandan, komşusu ve müttefiki olan Belarus'a taktik nükleer silahlar yerleştirme planını açıklayan Rusya, Sibirya'da nükleer başlık taşıyabilen Yars füze rampalarının de yer aldığı tatbikata başladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatının bir parçası olarak, Yars mobil füze rampalarının Sibirya'nın üç bölgesinde manevra yapacağını bildirdi.

Tatbikatta konuşlandırılacak rampaların yabancı uydulardan ve diğer istihbarat varlıklarından gizlenmesi için önlemler alınacağını belirten bakanlık, tatbikatın süresi ya da bir fırlatma planı konusunda bilgi vermedi.

Yaklaşık 11bin kilometre menzile sahip nükleer başlıklı bir kıtalararası balistik füze olan Yars'lar Rusya'nın stratejik füze kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturuyor.

Savunma Bakanlığı, füzeleri taşıyan devasa kamyonların devriye gezmek üzere bir üsten çıkışını gösteren bir video yayınladı. Bakanlığa göre tatbikat doğu Sibirya'da yaklaşık 300 araç ve 3 bin askeri içeriyor.

Kaynak: Euronews