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Dünyayı kan gölüne çeviren ABD, 11 Eylül sonrası en az 6 trilyon dolar harcadı

ABD,Müslüman ülkeleri işgal amacıyla gerçekleştirdiği 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası, dünyayı kan gölüne çevirmek için toplam 5.9 trilyon dolar harcadı.

15 Ocak 2019 Salı 21:30
Dünyayı kan gölüne çeviren ABD, 11 Eylül sonrası en az 6 trilyon dolar harcadı

ABD Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan'da 2001 sonrası başlattığı savaşlara en az 5.9 trilyon dolar harcadı.

Brown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İşleri Watson Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre ABD yönetimi tarafından bu savaşlarda harcanan toplam meblağ 5.9 trilyon dolar.

Bu miktarın yaklaşık 5 trilyon doları süregelen savaşlara harcanırken, 1 trilyon dolarlık kısım ise savaşlarda yaralanan veya psikolojik sorunlar yaşayan ABD askerlerinin tedavileri için harcandı.

Söz konusu miktarın, ABD'nin doğrudan bir askeri operasyona dahil olduğu dört ülkeyi; Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan'ı kapsadığı belirtildi. ABD'nin Somali, Yemen, Libya gibi ülkelerde yaptığı askeri harcamalar ise bu rakama dahil değil.

ABD'nin tüm bölgedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, gerçek rakamın bunun çok daha üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:30
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Suriye
  4. Irak
  5. Pakistan
  6. Brown Üniversitesi
  7. Watson Enstitüsü
  8. ABD yönetimi

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