Dünyayı Batı zehirliyor Bakan Soylu, ‘uyuşturucu ile mücadele’ toplantısında konuştu

Hacı Yakışıklı Ankara

Uyuşturucunun dünya genelinde yıkıma yol açtığını belirten Bakan Soylu, Narkoterör operasyonlarıyla PKK terör örgütünün doğrudan kasasına girecek olan 66 milyar 790 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdiklerini belirtti.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli suç analiz programı ASENA’yı yaptıklarını belirten Bakan Soylu yazılım sayesinde 3 bin 594 suçlunun yakalandığını kaydetti.

“En çok eroini Türkiye yakalıyor”

Kimyasal uyuşturucu olarak piyasaya sürülen metamfetamine dikkat çeken Bakan Soylu, “Türkiye’nin etrafındaki coğrafya bu tehditle karşı karşıyadır. 2021 yılında Türkiye’de 5 ton 528 kg yakalandı. İran’da ise bu oran 25 ton 170 kg’dır. Yapılan operasyonlar neticesinde Türkiye’nin tüm illerine yayıldığı görüldü. Çok kısa sürede bağımlılık yapan bir madde” dedi.

Süleyman Soylu, 2019 verilerine göre Türkiye nüfusunun %3,1’inde, Avrupa’da ise %29 seviyesinde uyuşturucu bağımlılığı olduğunu söyledi. Avrupa’da en fazla miktarda eroinin %62 ile Türkiye tarafından ele geçirildiğini, bu oranın dünya genelinde yakalan eroin oranının %21’i olduğunu belirtti. Uyuşturucu ile mücadele konusunda ise, “Okul önlerinde uyuşturucu satılıyor, cümlesini duyuyorsak bu bizim için en büyük başarısızlık hikâyesidir. Böyle bir durumu biz kabul edemeyiz. Çok şükür uzun suredir böyle bir şey duymuyoruz” diye konuştu.

“Uyuşturucu baronları”

Ana muhalefet partisinin “Baronlara bir şey yapmıyorsunuz” sözünü eleştiren Bakan Soylu, “Bilgiden yoksun ve uyuşturucuyla mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışan bir anlayış. 2016-2021 yılları arasında 945 suç organizasyon çetesi çökertildi. 9 bin 633 kişi yakalandı. Bu operasyonlarda baron olarak bilinen kişiler yakalandı. Baronlarla mücadelemizde TCK’nın 220. maddesinde yapılan değişiklik bizi bu noktaya taşıdı. Bakın şimdi gelen bir bilgi. Önemli bir uyuşturucu baronu daha yakalandı. Örfi Çetinkaya’nın kardeşi. 2017 yılı başında uyuşturucu suçundan 37 bin 367 tutuklu bulunurken uyuşturucu ile etkin mücadele sonucu bu oran bugün 106 bin 37 kişiye yükseldi. Bunların 3 bin 982’si kadınlardan, 200’ünün ise çocuk oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“Sadat tartışmaları”

SADAT tartışmaları ile ilgili de konuşan ve Kılıçdaroğlu’nun SADAT’ın önüne gidip yaptığı basın açıklamasına tepki gösteren Soylu, “Hangi konuyla alakalı olursa olsun SADAT’ın önüne gidene kadar, Et ve Süt Kurumu’nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim. Bu konunun üstünü örtemezsin. Bu Türkiye’ye bir ihanettir. Sen Türkiye’nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın” dedi.

Bakan Soylu, “Ana muhalefet lideri sivil itaatsizliğe çağrı yapıyor, kamu düzenini bozmaya çalışıyor. Devlet kurumlarının önüne gidip bir ana muhalefet liderinin eylem yapması siyasi olarak doğru değil. FETÖ pişiriyor, sosyal medyada bir takım mahfiller kaynatıyor, dedikodu kumkuması da son hamleyi yapıyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun genel başkan yardımcısını bir AB büyükelçisine gönderdiği konusunda sessiz kaldığını belirten Bakan Soylu, “Bir şey daha söyleyeyim size. En yakın arkadaşına ‘sana bununla ilgili bir şey söylenirse inkâr et’ dediğini biliyorum” diye konuştu.