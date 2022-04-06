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Dünya Dünyayı ayağa kaldıran UFO belgesi
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran UFO belgesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı tarafından uzaylılarla ve UFO'larla ilgili yayınlanan belgelerden birinde geçen ifade tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:43:00 -
Dünyayı ayağa kaldıran UFO belgesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı, uzaylılarla ilgili kayıt tutmaya devam ediyor. Bakanlık, bir yandan yeni çalışmalara destek verirken, diğer yandan eski belgelerle ilgili bilgileri de kamuoyu ile paylaşıyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri yer aldı

Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) tarafından tutulan Pentagon raporlarında yer verilen görgü tanıdığının ifadesi büyük şaşkınlık yarattı. Görgü tanığı, bir kadının uzaylıdan hamile kaldığını ve bu kadını tanıdıklarını öne sürdü.

5 vaka daha var

Pentagon raporları bu olayla sınırlı da değil. Benzer şekilde 5 vaka daha raporlara yansıtıldı. Ayrıca bazı insanların, UFO'ların radyasyonu nedeniyle yaralandıkları da raporda yer verilen detaylar arasında.

"UFO'larla karşılaştıktan sonra olmuş"

Raporlara göre UFO'larla karşılaştıklarını belirten 300'e yakın insanda, bu karşılaşmaların ardından beyin ve sinir hasarı tespit edildi. Diğer yandan ABD'nin son dönemde UFO işgaline karşı önlemlerini artırdığı biliniyor.

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Yorumlar

saban

Uzaylılarla hergün görüşüyorum. Türkiye'yi çok seviyorlarmış. Çok üstün zekalı topluma sahip bir ülke olduğumuzu söylediler.

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