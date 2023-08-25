Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Çankırı'da bulundu: Dünya şoka girdi! İnsanlığın kökeniyle ilgil bildiğiniz her şeyi unutun!

Çankırı'da 2015 yılında bulunan ve Anadoluvius turkae adı verilen fosil iyi korunmuş bir kafatasından ibaret ve insanımsı bir tür.

Yaklaşık 8 milyon yıl önce Anadolu'da yaşayan bu fosilin insanımsı özellikler gösteren bir maymun türü olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar Çankırı'da bulunan fosili analiz etti ve ilk sonuçları yayınladı. Elde edilen veriler homininler hakkında anlatılanları sorgulatacak verilerle dolu.

Çankırı'da bulunan ve insanın kökeni hikayesine meydan okutan fosil bir hominine ait kafatası. Fosilde kafatasının yüz ve ön yapısı net biçimde görülebiliyor. 8.7 yıl milyon önceye tarihleniyor.

İletişim Biyolojisi Dergisi'nde fosille ilgili bir analiz yayınlandı. Rapora göre bu keşif insanların atalarının Afrika'ya göç etmeden önce Avrupa'da evrimleştiği teorisini destekliyor.

Toronto Üniversitesi'nden Prof. David Begunde, "Bu yeni kanıt, homininlerin 7 ila 9 milyon yıl önce Avrupa'da ortaya çıktığını ve diğer birçok memeliyle birlikte Afrika'da yayıldığı hipotezini destekliyor, ancak bunu kesin olarak kanıtlamıyor" diye konuştu.

İki grup arasında kesin bir bağlantı kurulabilmesi için Afrika ve Avrupa'da daha fazla fosil bulunması gerekiyor.

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Çankırı'da bulunan fosile Anadoluvius turkae adı verildi. Çorakyerler kasabasında yapılan kazılarda Avrasya'daki başlıca insansı yerleşimlerinden birine ulaşılmıştı. Kazılar 20 yıldır sürüyordu.

Prof. David Begunde ile Prof. Ayla Sevim Erol'un yürüttüğü araştırmanın sonuçları, 2015 yılında keşfedilen kısmi bir kafatasının analizine dayanıyor. Fosilin korunması, evrimsel ilişkileri hesaplamak için tasarlanmış bir programla ayrıntılı analiz yapılmasına da olanak sağladı.

Begunde, "Muhtemel çevresel değişikliklerin ve azalan ormanların bir sonucu olarak sonunda Afrika'ya doğru dağılmadan önce doğuya ilerlediler" diye konuştu.

Araştırma ayrıca Hominidlerin Avrasya kökenli olabileceğine de işaret ediyor. Miyosen'in sonlarında bilinmeyen bir Afrikalı atadan Avrasya'ya yayılmış olabilirler.

Çorakyerler'deki kazı çalışmalarından bugüne kadar 8,5-9 milyon yıllık geçmişe giden pek çok türe ait fosil bulundu. Bu yıl 10 Temmuz'da başlayan kazılarda hipparion olarak isimlendirilen at türlerine ait, yavru gergedan kafatası, bugünkü fillerin atalarına ait türlerin fosili, bizon benzeri büyükbaş boynuzlulara ait fosiller, zürafaların atalarına ait fosiller ve yabani keçilere benzeyen fosiller bulundu.

Kazı çalışmaları eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek.

Çorakyerler Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, ödeneklerin az olması dolayısıyla çalışmaları küçük bir ekiple yürüttüklerini hızlı ilerleyemediklerini söyledi. (haberglobal)

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