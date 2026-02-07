Dünyaya teknoloji dersi! Güneş panelleri artık hem elektrik hem reklam üretecek

  • İSTANBUL
Batman’ın Gercüş ilçesinde genç bir girişimcinin azmi, yenilenebilir enerji sektöründe ezberleri bozacak muazzam bir başarıya dönüştü. Tam üç yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan dahi girişimci, güneş panellerini sadece enerji kaynağı olmaktan çıkarıp dijital birer reklam mecrasına dönüştüren inovatif projesini hayata geçirdi.

Güneş panellerinin sadece gündüzleri işlevsel olduğunu, geceleri ise "atıl" kaldığını belirten proje sahibi, geliştirdiği sistemle bu durumu avantaja çevirdi. Hazırlanan özel düzenek sayesinde paneller, güneşin batışıyla birlikte devasa bir görüntüleme ekranına dönüşüyor. Bu sayede 24 saat kesintisiz bir "gelir modeli" oluşturulması hedefleniyor.

Gercüş ilçesinde bir karavan üzerinde test edilen sistem, prototip aşamasını başarıyla tamamladı. Girişimci, bir sonraki adımın Ankara’da 600 metrekarelik bir alanda pilot uygulama yapılması olduğunu, ardından projenin uluslararası arenada ses getirmesi için Dubai’de büyük bir demo gösterimi planladıklarını açıkladı.

 

Karavan sahipleri ve açık hava reklamcıları için büyük bir potansiyel taşıyan bu teknoloji, hem çevre dostu enerji üretimi sağlıyor hem de geceleri görsel bir platform sunuyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, şehirlerdeki reklam panolarının yerini enerji üreten akıllı yüzeylerin alması bekleniyor.

 

Girişimci Önder Öner, yaklaşık 3 yıldır bu proje üzerinde çalıştığını söyledi. Testleri Gercüş ilçesinde yapmakta olduklarını ifade eden Öner, "Bildiğiniz gibi güneş panelleri sadece gün ışığında enerji üretiyor. Bunun dışında herhangi bir fonksiyonu yok; akşam paneller atıl durumda kalıyor. Bundan yola çıkarak aklıma böyle bir fikir geldi: 24 saat gelir modeli elde etmek. Yani paneller gündüz enerji üretiyor, akşam ise devasa bir ekrana dönüşüyor. Şu an prototip aşamasını geçtik ve pilot bölge için Ankara’da karar kıldık. Ankara’da yaklaşık 600 metrekarelik bir pilot bölge, daha sonra ise Dubai’de bir demo gerçekleştireceğiz. Böylelikle hem karavanın enerjisini depoluyoruz hem de akşam testlerimizi yapıyoruz" dedi.

