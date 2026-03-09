  • İSTANBUL
Yaşam
11
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Erzurum'da yaşayan 70 yaşındaki Perizade Sürmeli, ilkokul birinci sınıf öğrencisi torunu Ecrin Ada Sürmeli'nin okulda öğrendiklerini evde kendisine anlatması sayesinde okuma yazma öğreniyor.

#1
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Karayazı ilçesine bağlı Karaağıl Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki Ecrin Ada Sürmeli, gündüz okulda öğrendiği okuma yazma alıştırmalarını akşam saatlerinde babaannesiyle paylaşıyor.

#2
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Torununun anlattıklarını dikkatle dinleyen ve birlikte tekrar yapan 70 yaşındaki Perizade Sürmeli, kısa sürede harfleri tanımaya ve kelimeleri okumaya başladı.

#3
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Okulda öğrenci olan Ecrin Ada, evde ise babaannesine adeta öğretmen gibi ders veriyor. Birlikte ödev yapan ikili, zaman zaman eğlenceli anlar yaşıyor.

#4
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Ailesi ise torununun desteğiyle okuma yazma öğrenmeye başlayan babaanneyi ilgiyle takip ediyor.

#5
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Babaanne Perizade Sürmeli, okula hiç gitmediği için okuma yazmayı öğrenemediğini söyledi.

#6
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Torunu sayesinde okuma yazma eğitimi aldığını ifade eden Sürmeli, "Ada, okuma yazmayı yeni öğreniyor ve öğrendiklerini bana anlatıyor. İkimiz birlikte öğreniyoruz, ödevleri birlikte yapıyoruz. Ada sayesinde okuma yazma öğreniyorum. Ada sürekli bana kızıyor. 'Nene, böyle olmadı, güzel oku, niye böyle okuyorsun?' diyor. Bazen de 'Bundan sonra sana göstermeyeceğim' diyor. Ada kızıp gidiyor, ben de ona yalvarıyorum. Sonra tekrar gelip öğretiyor." dedi.

#7
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü olan baba Ercan Sürmeli ise Ada'nın okulda öğrendiklerini babaannesine anlattığını belirtti.

#8
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Babaanne ile torun arasındaki eğitim hikâyesini anlatan Sürmeli, şöyle konuştu:

#9
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

"Bir gün Ada okuldan geldikten sonra ninesini yanına çağırdı ve 'Nine, öğrendiklerimi sana anlatayım' dedi. Ardından harfleri teker teker anneme anlatmaya başladı. Zamanla hiç okuma yazması olmayan annem okumayı öğrenmeye başladı. Ada ile okuyor, sayıları öğreniyor. Okuma yazma bilmeyen annem, Ada sayesinde öğrenmeye başladı. Ada'nın öz güveni de arttı, kendini öğretmen yerine koydu. Annem zamanla okumayı öğrenince Ada onu ödüllendirmeye başladı. 'Aferin, güzel okuyorsun' diyor. Annem okuyamayınca ise öğretmen edasıyla 'olmuyor, yapamıyorsun, bir daha çalış' gibi ifadeler kullanıyor. Ada sayesinde annem yavaş yavaş okumaya geçti."

#10
Foto - 70 yaşındaki Nine, torunu sayesinde okuma yazma öğreniyor

Ecrin Ada da okulda öğrendiklerini babaannesiyle paylaştığını anlatarak, "Sabah okula gidiyorum, okuma yazma öğreniyorum. Okulda öğrendiklerimi nineme anlatıyorum. Ninem bu sayede okuma yazma öğreniyor. Öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

