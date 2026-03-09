Türkiye’nin yapay zeka vizyonu şekilleniyor! Söz vatandaşta

  • İSTANBUL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin en kritik ayaklarından biri olan yeni Yapay Zeka Eylem Planı için düğmeye basıldığını duyurdu. Türkiye'yi bu alanda sadece kullanıcı değil, ‘tasarlayan ve üreten’ bir güç haline getirmeyi hedefleyen plan için vatandaşların ve uzmanların görüşleri 10 Nisan'a kadar toplanacak.

Yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomiye yıllık 4,4 trilyon dolarlık katkı sağlaması beklenirken, Türkiye bu devrimde ‘oyun kurucu’ olma yolunda stratejik bir adım attı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, kamuoyuna açık bir katılım süreci başlatarak, Türkiye'nin yapay zeka yol haritasının toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla oluşturulacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağını açıkladı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına başlandığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek. Görüş ve öneriler, 10 Nisan'a kadar, 'yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden iletilebilecek."

